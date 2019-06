- Lindholz möchte mehr Fachpersonal in Sicherheitsbehörden

Ein CDU-Politiker ist von einem Rechtsradikalen umgebracht worden. Auch die wachsende Zahl der sogenannten Reichsbürger macht den Sicherheitsbehörden Sorgen. Das geht aus dem Verfassungschutzbericht 2018 hervor. Für Andrea Lindholz (CSU), Vorsitzende im Innenausschuss, ist es auch ein Mangel an Fachpersonal in den Sicherheitsbehörden, der zu Lücken in der Überwachung führt.

War Stephan E., der Tatverdächtige in der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, ein Einzeltäter? Oder ist er Teil eines größeren, rechtsradikalen Netzwerkes? Derzeit werde dieser Frage in allen Richtungen nachgegangen, so Lindholz.



Ebenso werde nun die Frage geklärt, warum ein gewaltbereiter Neonazi einfach vom Radar verschwinden konnte. Denn Stephan E. sei durch das fünfjährige Löschmoratorium des Geheimdienstes nicht betroffen gewesen, so die Politikerin.

Insgesamt sei die Debatte um das Löschen von Daten zweischneidig. Die Tilgung böte einerseits die Option, Menschen auch wieder in die Normalität zu entlassen und zu rehabilitieren. Andererseits können Verbrechen wie der Mord an Lübcke geschehen. "Der schnelle Ruf nach mehr Löschfristen (...) wird der Sache insgesamt nicht gerecht", sagte Lindholz.



Der Mangel an Fachpersonal in den Sicherheitsbehörden führe auch dazu, dass derzeit gut 500 Neonazis, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, untergetaucht seien. Lindholz sagte, es sei eine Ressourcenfrage, ob man nun Islamisten oder Rechtsradikale verfolge. "Nur alleine mit der Aufstockung von Personal ist es nicht getan, es ist auch eine strukturelle Sache."