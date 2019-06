- Ethikrat: Masern-Impfpflicht verprellt die Gutwilligen

In der Diskussion um eine mögliche Impfpflicht für Masern war der Deutsche Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten worden. Am Donnerstag erteilte der Ethikrat einer generellen Impfpflicht eine Absage. Wolfram Henn ist Mitglied des Deutschen Ethikrates und Sprecher der ratsinternen Arbeitsgruppe "Impfen als Pflicht". Er sagte, über Verbote erreiche man hartnäckige Impfgegner nicht.

Eine Intensivierung der Impfquoten lehne der Ethikrat nicht rundum ab, so Henn. Aber der Weg über Verbote sei nicht der richtige.

Gut ein Viertel der Eltern in Deutschland zeige sich bei der Impfvorsorge zögerlich bis nachlässig - und nur zwei Prozent der Eltern seien wirklich harte Impfgegner.

"Eine allgemeine Impfpflicht richtet sich von der Strategie her auf diese harten Impfverweigerer und das führt dazu, dass wir die Gutwilligen eher verprellen", sagte Henn. Auch andere Ländern setzen auf die Strategie: Erinnern und mehr Angebote vor Ort schaffen. Dies würde auch den sozialen Frieden wahren, so Henn.



Impfpflicht nur für bestimmte Personenkreise

Allerdings fordert der Ethikrat, dass zur Aufnahme in die Kita eine Erhebung des tatsächlichen Impfstatus der Kinder erfolgt, der jährlich überprüft wird. Zudem soll es dann Impfangebote direkt in den Kitas geben. Wer sich dann noch weigere, seine Kinder immunisieren zu lassen, der muss auch durchaus mit einem Ausschluss aus der Kita rechnen: "Das ist einfach praktisch der bessere Weg."



Die Impflücken in Deutschland seien vor allem unter den Erwachsenen groß, sagte Henn. Aber auch hier lehnt der Ethikrat eine generelle Impfpflicht ab. Ausgenommen sei Personal im Gesundheits- und Bildungswesen. Für diese solle es eine Impfpflicht geben. Wer diese nicht einhält, soll ein Tätigkeitsverbot erhalten. Die Begründung dafür sei, dass die Berufswahl ein sehr hohes Maß an Verantwortung mit sich brächte, derer man gerecht werden müsse, so Henn.