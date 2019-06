Es gibt ein Geständnis zum Mord an Walter Lübcke (CDU). Der Verdächtige Stephan E. hat gesagt, er habe den Kasseler Regierungspräsidenten getötet. Allerdings bestreitet er, Mitwisser gehabt zu haben oder Teil eines rechtsextremen Netzwerks zu sein. An dieser Aussage gibt es aber große Zweifel, wie Alex Krämer aus unserem Hauptstadtstudio anlässlich der Sondersitzung des Innenausschusses berichtet.



Der Verdächtige Stephan E. im Mordfall Walter Lübcke hat angegeben, die Tat alleine geplant und auch alleine begangen zu haben. Es gebe jedoch große Zweifel, dass das stimmt, sagt Reporter Axel Krämer aus dem Hauptstadtstudio. "Politische Morde werden sehr selten von Einzeltätern begangen."

Teil eines größeren Netzwerkes?

Stephan E. hatte in der Vergangenheit Kontakte zur rechtsextremen Szene, war aber in letzter Zeit nicht vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Jetzt sei die große Frage: "War er Teil eines größeren Netzwerkes?"

In einer Sondersitzung des Innenausschusses war derweil auch Kritik an der Person Horst Seehofer (CSU) laut geworden: Die Opposition vermisse eine Regierungserklärung des Innenministers, so Krämer. Es gibt demnach eine Debatte nicht nur über die Arbeit der Behörden, sondern auch darüber, wie der zuständige Minister agiert.