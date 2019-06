dpa Bild: dpa

Mi 26.06.2019 | 07:05 | Interviews

- Özdemir fordert mehr Transparenz

Die gescheiterte Pkw-Maut hat den Bund schon mehr als 53 Millionen Euro gekostet. Das steht in einem Bericht des Verkehrsministeriums an den Bundestag. Am Mittwoch wird Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) im Verkehrsausschuss dazu befragt. Der Vorsitzende des Ausschusses, Cem Özdemir (Grüne), sagte im Inforadio: "So kann man nicht mit dem Geld der Bürger umgehen."