- Wetterexperte: "Wir verlieren die Kontrolle über das Klimasystem"

Am Mittwoch könnte der bislang wärmste Tag des Jahres werden. Ist das noch normaler Sommer oder schon Folge des Klimawandels? Prof. Stefan Rahmstorf ist Co-Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Für ihn haben die Extremtemperaturen nichts mehr mit Zufall zu tun.



Die Hitze am Mittwoch sei ein Rekordwert, so Rahmstorf. Überhaupt werde im Juni ein neuer Rekordwert im Osten Deutschlands aufgestellt: Seit 1893 werde auf dem Telegrafenberg in Potsdam die Temperatur gemessen, der Juni-Mittelwert 2019 werde voraussichtlich den Gesamtdurchschnitt seit Messbeginn um 2 °C überschreiten.



Hitze ist kein Zufall

Bereits seit dem Jahr 1500 seien sommerliche Temperaturen in Europa dokumentiert worden, so Rahmstorf. Zudem nehme man Baumringe als Indikatoren für Klimaveränderungen. Das Ergebnis: Die fünf heißesten Sommer verteilen sich dicht getaktet in die Jahre von 2002 bis 2018 und liefen weit aus der statistischen Normalverteilung heraus, so der Forscher. "Das hat also mit Zufall nichts mehr zu tun. Ist aber natürlich voll erklärbar durch die globale Erwärmung."



Gefahr durch tauende Permafrostböden

Zudem verändere sich die Verteilung von Hoch- und Tiefdruckgebieten im Zuge der globalen Erwärmung. Gründe seien unter anderem die Verlangsamung von Wettersystemen. Die Folgen: Weniger Wetterwechsel und länger anhaltende Wetterlagen. Zudem würden bestimmte Winde durch das Wegschmelzen von Gletschern in der Arktis neue Wege suchen.



Besonders gefährlich wird es mit dem Tauen der Permafrostböden. Diese setzen Kohlendioxid frei und verstärken dadurch den Treibhauseffekt, etwa um ein halbes Grad Celsius bis zum Ende des jetzigen jahrhunderts. Doch einmal angetaut würden die Böden nicht mehr aufhören, CO2 freizugeben. "Wir verlieren da die Kontrolle über das Klimasystem", so Rahmstorf.