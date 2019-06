- Humboldt Forum: Eröffnungstermin wackelte bereits im Februar

Das Prunk- und Vorzeigeprojekt der deutschen Kultur, das Humboldt Forum, soll nun erst 2020 für das Publikum öffnen. Probleme bei Brandschutz, Heizung und Kühlung sollen der Grund dafür sein. Daniel Wesener, Sprecher für Kultur der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, kritisiert vor allem die Politik für den unrealistischen Zeitplan.

Eine Verschiebung des Eröffnungstermins habe sich bereits um den Jahreswechsel angekündigt, so Wesener. "Letzten Endes war spätesten im Februar diesen Jahres klar, dass auch die Berlinausstellung 2019 nicht mehr eröffnet werden kann. Das wurde mir sogar schriftlich vom Senat mitgeteilt."



Kritik an Kulturstaatsministerin Monika Grütters

In der Regel seien es auch nicht die Baufachleute, sondern die Auftraggeber - in diesem Fall die Politik - die viel zu lange an einem unrealistischen Eröffnungstermin festgehalten hätten, sagte der Politiker. Konkret kritisierte er Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Sie habe im Jubiläumsjahr des 250. Geburtstags von Alexander von Humboldt unter politischem Druck gestanden, das Projekt termingerecht zu eröffnen. Noch bis Mai 2019 hätte Grütters fortlaufend wiederholt, dass Projekt sei im Kosten- und Zeitrahmen, sagte Wesener. "Da ist Frau Grütters vermutlich Opfer ihrer eigenen Hybris geworden."



Die Verzögerungen seien aus seiner Sicht durch die Umplanungen im Jahr 2016 entstanden. Konzeptionelle Veränderungen führten auch zu baulichen Veränderungen, so der Grünen-Politiker. Zudem boome die Baubranche derzeit, so dass nicht immer termingerecht Fachkräfte zur Verfügung stünden.