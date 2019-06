- Wie sich deutsche Bauern gegen Dürre und Ernteausfälle wappnen

Der Dürre-Sommer 2018 steckt den deutschen Bauern noch in den Knochen - und bei vielen auch in den Bilanzen. Joachim Rukwied ist Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Den Sommer 2019 sieht er als weniger dramatisch - doch die Folgen des Klimawandels sollten durch die Politik begleitet werden, sagt er.



"Wir stehen erneut vor der Herausforderung einer großen Trockenheit", so Rukwied zum frühen und heißen Sommer 2019. Besonders der Norden und Osten Deutschlands seien betroffen.

In einigen Gebieten habe die Ernte bereits begonnen, doch mit der anhaltenden Hitze steigt die Wahrscheinlichkeit einer unterdurchschnittlichen Ernte, sagte Rukwied.



Doch 2019 könnte aus landwirtschaftlicher Sicht entspannter werden: "Wir gehen im Moment davon aus, dass flächendeckend die Lage nicht so dramatisch ist, wie im letzten Jahr." 2018 haben die Ausfälle zweieinhalb bis drei Milliarden Euro betragen.



Eigene Risikovorsorge geplant

Dieses Jahr habe es in vielen Regionen im Mai ausreichende Niederschläge gegeben. Es gehe jetzt aber auch darum, die eigene Risikovorsorge weiter auszubauen, so der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. So sei beispielsweise eine Risikoausgleichsversicherung im Gespräch - hierfür benötige man aber die Unterstützung der Politik.

Zudem würden sich die Bauern seit bereits 20 Jahren auf Veränderungen durch den Klimawandel vorbereiten - zwei Maßnahmen seien es, Wasser zu sparen und widerstandsfähigere Pflanzen anzubauen.



Ebenso sei es das Ziel, bis 2025 die Emissionen der Landwirtschaft um 25 Prozent zu senken, bis 2030 um 30 Prozent - aber: "Ob wir's schaffen, weiß keiner", so Rukwied. Auch dieses Vorhaben brauche die entsprechende Begleitung der Politik.