imago images / blickwinkel Bild: imago images / blickwinkel

Di 25.06.2019 | 16:05 | Interviews

- Jeder vierte Diebstahl durch Kunden geht auf Banden zurück

Ladendiebstahl hat Konjunktur in Deutschland. 2018 wurden im deutschen Einzelhandel Waren im Wert von rund 3,7 Milliarden Euro gestohlen - ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus einer neuen Studie hervor. Ladendiebe schlagen vor allem in Lebensmittel- und Baumärkten, aber auch in Drogerie- und Modegeschäften zu. Der Autor der Studie Frank Horst begründet die Zunahme auch mit der "Schwäche unseres Sanktionssystems".