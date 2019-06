dpa/Bundespolizei Bild: dpa/Bundespolizei

Di 25.06.2019 | 12:45 | Interviews

- Lieberoser Heide: "Man geht davon aus, dass es noch Tage dauern wird."

In der Lieberoser Heide stehen rund 100 Hektar Wald in Flammen - das entspricht etwa 140 Fußball-Feldern. Wegen der Rauchentwicklung sollen Bewohner in der Region weiterhin Fenster und Türen geschlossen halten. Inforadio-Reporterin Iris Wußmann ist vor Ort und verfolgt den Einsatz der Feuerwehrleute. Tückisch seien der Wind und die Hitze beim Kampf gegen die Flammen.