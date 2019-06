dpa Bild: dpa

Di 25.06.2019 | 12:25 | Interviews

- "Diese Temperaturen gehören eigentlich in den Hochsommer."

Die Sahara lässt grüßen: In ganz Deutschland ist es in diesen Tagen sehr heiß - Mittwoch wird möglicherweise der bislang wärmste Tag des Jahres. Ronny Büttner ist Meteorologe bei der Meteogroup. Im Inforadio erklärt er, dass es deutlich zu früh für diese Hitze ist. Der Juni-Rekord in der Region lag im Jahr 2000 am Cottbusser Flughafen bei 37,9 Grad.