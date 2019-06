AP/dpa Bild: AP/dpa

Di 25.06.2019 | 09:25 | Interviews

- USA wollen 50 Milliarden Dollar in palästinensische Gebiete investieren

Bei einer Wirtschaftskonferenz in Bahrain stellen die USA an diesem Dienstag ein Wirtschaftsprogramm vor, das Teil des Nahost-Friedensplans von US-Präsident Trump sein soll. Khouloud Daibes ist Botschafterin und Leiterin der Palästinensischen Mission in Deutschland. Sie erklärt im Inforadio, warum die palästinensische Führung die Investitionen ablehnt.