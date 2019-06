- Engel: "Situation in Lieberoser Heide ist angespannt"

Seit Jahresanfang wurden rund 220 Waldbrände in Brandenburg registriert. In der Lieberoser Heide kämpft die Feuerwehr gerade gegen ein Feuer, das sich inzwischen auf rund 100 Hektar ausgebreitet hat. Und es könnte noch größer werden, sagt Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter Brandenburg, im Inforadio.

Der Wind werde an diesem Dienstag mit Sicherheit wieder zum Problem werden, so Engel. "Während es heute Morgen ziemlich flau war, rechnen wir heute mit einem mäßigen, teilweise wieder auch böigem Wind. Und das wird natürlich wieder das Feuer anfachen und dazu führen, dass der Funkenflug das Feuer weiterträgt."

Aktuell seien 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie könnten aber am Boden nicht viel ausrichten, da sich der Brand in einem Gebiet befindet, in dem Munition im Boden liegt. Deswegen wird aus der Luft mit Hubschraubern gelöscht. Engel berichtete von weiteren, kleineren Bränden in Jüterbog und im Dahmeland. "Die Feuerwehren sind gefordert", so der Waldbrandschutzbeauftragte. "Es wird wahrscheinlich nicht der letzte Brand gewesen sein in den nächsten 48 bis 72 Stunden. Und wenn es nicht regnet, wird es auch noch eine ganze Woche anhalten."