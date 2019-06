imago images / photothek Bild: imago images / photothek

Mo 24.06.2019 | 15:05 | Interviews

- CDU-AfD-Bündnis: "Entscheiden immer die jeweiligen Verantwortungsträger"

Für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist klar: Ein Bündnis der Union mit der AfD ist keine Option. In Sachsen-Anhalt halten führende CDU-Politiker das aber für möglich. Auch der Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordenete und frühere Oberbürgermeister von Frankfurt/Oder Martin Patzelt will eine Zusammenarbeit nicht ausschließen: In der CDU gebe es "keine Befehlsstruktur", Abweichungen seien möglich. Im Zweifel müsse es eine öffentliche Diskussion geben, um klar zu machen, warum eine Koalition mit der AfD nicht möglich sei.