imago images/photothek Bild: imago images/photothek

Mo 24.06.2019 | 12:25 | Interviews

- Die Spargelsaison endet: Debatte um Aushebelung des Mindestlohns

Traditionell wird am Johannistag - am 24. Juni - der letzte Spargel aus der Erde geholt, auch in Brandenburg. In jeder Saison sind viele Erntehelfer im Einsatz. Nach Informationen von rbb24 Recherche umgehen einige Spargelbauern den Mindestlohn, indem sie ukrainische Praktikanten beschäftigen. Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Vereins Beelitzer Spargel e.V., spricht von "betriebsindividuellen Dingen". Er selbst beschäftige nur Polen und Rumänen. Eine Drittstaatenlösung gebe es momentan nicht.