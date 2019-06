- Kolat: "Die Wahlannullierung war ungerecht"

Istanbuls neuer Bürgermeister wird der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu. Das amtliche Endergebnis gibt es zwar noch nicht, der CHP-Politiker liegt aber mit 54 Prozent klar vor seinem Rivalen Binali Yildirim von der Regierungspartei AKP - deutlicher als bei der Wahl im März. Kenan Kolat ist Vorsitzender des CHP-Bundes in Berlin und sagt im Inforadio: Die Wahl sei ohne richtige Begründung annulliert worden und darauf habe die Bevölkerung nun geantwortet.

Der Abstand sei von rund 13.000 Stimmen auf knapp 800.000 angewachsen, berichtet Kolat. "Das ist eine Veränderung in der Gesellschaft. Wir haben die Hochburg de AKP zurückerobert", so der CHP-Anhänger. Die Wahl hätten vor allem fromme und kurdische Bewohner Istanbuls entschieden - aber auch Aleviten, säkulare Türken und Sunniten hätten zu Imamoglus Wahlsieg beigetragen. "Es ist sozusagen ein Bündnis für die Zukunft der Türkei", so Kolat.

Er sehe einen großen Veränderungswillen im Land, so der Vorsitzende des Berliner CHP-Bundes. Das sei auch für Europa wichtig - die Türkei werde sich nun wieder stärker auf Europa zubewegen. Kolat forderte die Bundesregierung auf, "diese neue Bewegung zu unterstützen".