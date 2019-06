- Nahost-Krise: Kriegsangst im Iran

US-Präsident Trump hat bestätigt, dass er einen US-Angriff auf den Iran kurzfristig gestoppt hat. Zuvor hatte der Iran eine US-Drohne abgeschossen, nach eigenen Angaben über seinem Staatsgebiet, nach US-Angaben über internationalem Gebiet. Omid Nouripour, Außenpolitiker der Grünen mit Wurzeln im Iran, berichtet von einer großen Kriegsangst in der iranischen Bevölkerung.



Während es vor einem halben Jahr noch soziale Proteste in größerem Maß gab, bleiben diese zur Zeit aus - weil die Menschen im Moment ganz andere Ängste haben. Nach Nouripours Einschätzung gibt es im Iran einen Aufschwung der Hardliner, genauso wie in den USA. Es sei jetzt dringend notwendig, dass die Iraner das Gesprächsangebot von US-Präsident Donald Trump annehmen. Die Europäische Union sollte laut Nouripur eine aktive Vermittlerrolle in dem Konflikt einnehmen.