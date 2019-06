- Behörden kennen Beweismaterial im Internet nicht

Der Tatverdächtige im Mordfall Lübcke hat noch in diesem Jahr an einem Treffen von Neonazis teilgenommen. Nach Angaben des ARD-Magazins Monitor wird dies durch Fotos belegt, die mit einem Gutachter ausgewertet wurden. Stephan Stuchlik aus der "Monitor"-Redaktion wundert sich, dass die Generalbundesanwaltschaft behauptet, keine Ahnung davon zu haben.

Nach Angaben der Behörden war bisher unklar, ob der Festgenommene noch in jüngerer Zeit Kontakt zur rechtsextremen Szene hatte. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang sagte noch am Dienstag, der Mann sei in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr so deutlich als Rechtsextremist in Erscheinung getreten.

Wie sich aus den Fotos ergibt, traf sich der 45-Jährige im März im sächsischen Mücka mit Mitgliedern der Neonazi-Organisation "Combat 18". Sie gilt als bewaffneter Arm des Neonazi-Netzwerks "Blood and Honour", das wiederum die Terrorvereinigung NSU unterstützt haben soll.