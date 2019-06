- Zimmermann: "Müssen erst mal die Sachverhalte aufklären"

In Berlin gelten derzeit über 400 vietnamesische Kinder und Jugendliche als vermisst - das haben Nachforschungen von rbb 24 Recherche ergeben. Ermittler vermuten international agierende Menschenhändler dahinter. Frank Zimmermann ist innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Er sagte im Inforadio, die Recherche liefere neue Detail-Informationen, die jetzt geprüft würden.

"Wir wollen erst mal die ordentlichen Ausschüsse und die Berichte abwarten, die zu diesem Thema uns sicher erreichen werden", so Zimmermann. "Wir haben durch Ihre Recherche etwas mehr Information bekommen über eine besonders abstoßende Form der organisierten Kriminalität, die ja leider nicht neu ist." Die Polizei sei seit langem in Sachen Menschenhandel alarmiert und kenne die Strukturen. Aufgrund der rbb-Berichterstattung werde nun der Innenausschuss zusammenkommen und über das Thema beraten.

Es sei wichtig, die Sachverhalte aufzuklären, so der SPD-Politiker. "Es geht darum, zu gucken: Ist der Markt in Lichtenberg tatsächlich ein Umschlagplatz? Vieles spricht dafür. Ist es tatsächlich eine strukturierte Vorgehensweise mit den Nagelstudios?", so Zimmermann. Außerdem müsse man die Transportwege nachvollziehen, wie die Menschen nach Berlin kämen - per Taxi, Privatwagen oder Bus. Wichtig sei dabei auch die internationale Zusammenarbeit mit Behörden in anderen Ländern und länderübergreifenden Behörden.