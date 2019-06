- Benn: "Die 'Bürgerstadt Buch' ist nur eine Scheinlösung"

Im Nordosten der Stadt könnten aus Sicht von Experten bis zu 40.000 neue Wohnungen entstehen. Die Initiative "Bürgerstadt Buch" schlägt vor, neue Quartiere auf ehemaligen Rieselfeldern entlang einer Bahntrasse und der Bucher Straße zu errichten. Der Bezirksbürgermeister von Pankow, Sören Benn (Linke), hält nicht viel von der Idee.

Er habe im rbb von den Plänen der Initiative erfahren, erklärte Benn. "Wir haben uns natürlich die Flächen genau angeguckt. Wir waren dann ein bisschen ratlos, was wir mit dem Vorschlag anfangen sollen, weil der reflektiert so ein bisschen Planungsstände der 90er Jahre." Ein Großteil der Flächen seien Landschaftsschutzgebiete, andere Teile seien bereits Gewerbeflächen, die weiterentwickelt werden sollen. Außerdem plane der Bezirk bereits Wohnungsneubau in Buch - "allerdings nicht in der Größenordnung, die da aufgemalt ist", so der Linken-Politiker.

Ein Problem sei auch die Verkehrsinfrastruktur im Berliner Nordosten, erklärte Benn. Diese sei jetzt schon massiv überlastet. "Und bevor man in solchen Größenordnungen dort realistischerweise überhaupt bauen könnte, muss erst einmal die Verkehrsinfrastruktur hergerichtet werden - daran arbeitet ja die Senatsverwaltung für Verkehr inzwischen auch, Gott sei Dank", so der Bezirksbürgermeister.

Pankow sei der größte Bezirk Berlins und setze bereits massiv auf den Neubau von Wohnungen. "Jeder, der Pankow kennt, weiß, dass hier gebaut wird, bis die Schwarte kracht", sagte Benn. "Dieser Vorschlag wirkt ein bissschen, wie aus der Zeit gefallen. […] Das ist nur eine Scheinlösung."