dpa/Kay Nietfeld Bild: dpa/Kay Nietfeld

Fr 21.06.2019 | 09:25 | Interviews

- Teune: "Die Kraft dieser Proteste ist groß"

Schüler aus ganz Europa wollen am Wochenende bei der ersten internationalen Großdemonstration von "Fridays for Future" in Aachen auf die Straße gehen. Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Klimagerechtigkeit ohne Grenzen - Vereint für eine Zukunft" werden bis zu 20.000 Teilnehmer aus 17 Ländern erwartet. Protestforscher Simon Teune erklärte im Inforadio, es sei erstaunlich, dass die Bewegung über einen so langen Zeitraum die Spannung halten kann.

"Es ist tatsächlich ungewöhnlich, dass sie immer wieder so viele Leute auf die Straße bringt, zu den einzelnen Großereignissen - auch international", so Teune. Ebenfalls ungewöhnlich in der Protestgeschichte sei, dass die Demonstrationen von Kindern und Jugendlichen organisiert werden. "Es gab natürlich auch schon vorher Proteste von Kindern und Jugendlichen, aber dass die sich tatsächlich weltweit organisieren, dass sie es über einen so langen Zeitraum hinweg schaffen - das ist was Neues." Teune hat sich die Bewegung genauer angeschaut und dabei drei bemerkenswerte Aspekte festgestellt. "Es sind vor allen Dingen weibliche Teilnehmerinnen - das ist anders als bei anderen Protesten", so der Forscher. Außerdem sei die Struktur von Kindern, Jugendlichen und UnterstützerInnen gut erkennbar: "Man hat einmal eine große Gruppe von jungen Leuten und dann gibt es aber auch welche, die mehr Erfahrung mit Demonstrationen haben - das sind die älteren."

Viele weibliche Demonstrantinnen