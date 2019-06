dpa/Ramil Sitdikov Bild: dpa/Ramil Sitdikov

Fr 21.06.2019 | 06:25 | Interviews

- "Wir wollen 100.000 Galaxien-Haufen entdecken"

Es geht raus in die unendlichen Weiten des Weltalls: Heute startet das deutsche Röntgenteleskop e-Rosita ins All. Vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur soll eine Rakete das Teleskop ins All bringen. Dort soll es dann nichts weniger als die Ausdehnung des Weltalls erforschen. Dörthe Nath spricht darüber mit Peter Predehl vom Max-Planck-Insitut für extraterrestrische Physik.