imago images/UPI Photo Bild: imago images/UPI Photo

Do 20.06.2019 | 09:25 | Interviews

- Xi Jinping auf Staatsbesuch bei Kim Jong-un

Es ist der erste Besuch eines chinesischen Präsidenten in Nordkorea seit 14 Jahren: Xi Jinping ist am Donnerstag in Pjöngjang eingetroffen und bleibt bis Freitag. Eric Ballbach forscht am Institut für Koreastudien an der Freien Universität Berlin. Der Besuch von Xi in Nordkorea habe vor allem zwei Ziele, erklärt er im Inforadio: Die Verbesserung der Beziehungen beider Länder und den weiteren Abbau von Atomwaffen.