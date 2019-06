- Nierth: "Wir haben ein Stück weit unsere Heimat verloren"

Der Deutsche Städtetag sorgt sich nach dem Mordfall Walter Lübcke um die Sicherheit von Kommunalpolitikern - denn die seien in den letzten Jahren stärker Drohungen und Anfeindungen ausgesetzt. Wie sich das anfühlt, beschreibt Markus Nierth im Inforadio. Er ist ehemaliger Bürgermeister von Tröglitz in Sachsen-Anhalt. Nachdem seine Familie und er bedroht wurden, trat er 2015 von seinem Amt zurück.

"Wir haben uns bewusst jahrelang in der Zivilgesellschaft eingesetzt, gerade für Jugendliche", erzählt Nierth. "Wir haben nun ein Stück weit unsere Heimat verloren." Dafür gebe es einen Grund. "Die schweigende Mitte, selbst wenn sie uns wohlgesonnen ist, hat sich weggeduckt - bis hin zu den verantwortlichen Politikern der Umgebung, gerade auf der kommunalen Ebene." Unterstützung hätten seine Familie und er vor allem von außen bekommen.



Nierth forderte ein Umdenken in der Gesellschaft. Politiker seien die Stütze der Demokratie und sollten mehr geachtet werden. "Es fängt mit der Mitte der Bevölkerung, der Zivilgesellschaft an, dass wir den Politikern vor Ort beistehen, dass wir nicht in das allgemeine Demokratie-Gemotze oder Gejammer einstimmen oder gar den Politiker-Frust, der überall angestimmt wird." Das sei viel zu pauschal, so der ehemalige Bürgermeister. "Auch ich selbst musste meine Vorurteile über Politiker zum Teil wirklich zur Seite legen, weil ich sehr viel herzensengagierte Leute kennengelernt habe, die auch in ihrer Freizeit, in ihrem Ruhestand hoch engagiert sich für die Demokratie einsetzen, wo es eben nicht nur um das Geld geht."