- EU-Gipfel debattiert Personal und Klimaschutz

Am Donnerstagabend beginnt in Brüssel der EU-Gipfel - dabei geht es einerseits um die Besetzung der EU-Spitzenposten und andererseits um die Klimapolitik. Deutschland hat sich nach anfänglichem Zögern dafür ausgesprochen, dass die EU bis 2050 klimaneutral sein soll - gleichzeitig ist es von der Kommission gerade gerügt worden, weil es sich für die Klimaschutzziele 2030 nicht genug anstrengt. Georg Nüßlein, umweltpolitischer Sprecher der CSU, erklärte im Inforadio, die Union setze vor allem auf neue Technologien.

Es komme nicht darauf an, die Ziele immer höher zu hängen, so Nüßlein. "Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dass wir uns auf einen guten und innovationsgetragenen Weg machen. Das ist ganz entscheidend." So setze die Union nicht auf weniger Mobilität, sondern eine andere Mobilität, betonte der CSU-Politiker. Es mache Sinn, das auf europäischer Ebene voranzutreiben.

Zur Rüge der EU für Deutschland sagte Nüßlein: "Zunächst einmal kann die Kommission nicht wissen, wie wir uns aufstellen und ob wir die Ziele 2030 erreichen." Eine Rüge wegen der Ziele für 2020 gehe in Ordnung, so Nüßlein. "Das hängt aber zusammen mit dem Ausstieg aus der Kernenergie, der richtig war, aber natürlich Nachteile beim CO2-Ausstoß mit sich bringt, so lange wir nicht in der Lage sind, das regenerativ vollständig zu kompensieren."