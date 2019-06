imago images/ZUMA Press Bild: imago images/ZUMA Press

20.06.2019 | Interviews

- Vietnamesen auch in den Niederlanden verschwunden

Seit Jahren reisen immer mehr Vietnamesen illegal nach Europa ein. rbb24 Recherche hat herausgefunden, dass allein in Berlin und Brandenburg rund 500 vietnamesische Kinder und Jugendliche einfach verschwunden sind - offenbar werden sie oft zum Arbeiten gezwungen. Ganz ähnliche Fälle gibt es in den Niederlanden, wie Hörfunkjournalisten im März recherchiert haben. Zum Rechercheverbund "Lost in Europe" gehört auch Huub Jaspers. Der Bericht habe enorme Reaktionen ausgelöst, berichtet Jaspers im Inforadio.