- Höchstand bei Rechtsextremisten in Brandenburg: "Szene wirkt stark und subtil"

Der Brandenburger Verfassungschutz sieht die rechtsextreme Szene personell auf einen neuen Höchstand. In ihrem neuen Bericht ist von 1.675 Personen die Rede, dreiviertel von ihnen seien gewaltorientiert. Die innenpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Inka Gossmann-Reetz, sagt im Inforadio-Gepräch, jeder Einzelne müsse den Mut haben, Rechtsextremismus ein klares Nein entgegenzusetzen. Aber auch der Staat sei gefragt.

Die Zahl der Extremisten in Brandenburg ist erneut deutlich gestiegen. Der neue Verfassungsschutzbericht verzeichnet fast 1.700 Rechtsextremisten - neuer Höchststand. Innenminister Karl-Heinz Schröter zeigte sich besorgt, dass sich vor allem in Südbrandenburg die Szene verdichte und verzahne. Die Zahl der Linksextremisten stieg laut Bericht um 100 auf 620 Personen. Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Gossmann-Reetz, sagt im Inforadio-Gespräch, die rot-rote Koalition habe unter anderem mit dem neuen Polizeigesetz die Möglichkeiten verbessert, gegen Extremisten vorzugehen. Täter müssten aber auch schnell und klar verurteilt werden. Dazu brauche die Justiz genügend Personal.

Der Brandenburger Verfassungsschutz sieht nach dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) keine akute Gefahr für Politiker im Land. "Natürlich haben wir immer eine abstrakte Gefahr", sagte der Leiter des Verfassungsschutzes, Frank Nürnberger, am Mittwoch in Potsdam. Das Problem sei da.



"Konkrete Gefahren, dafür haben wir derzeit keine Anhaltspunkte", sagte Nürnberger. Innenminister Karl-Heinz Schröter (CDU) betonte: "Wir haben natürlich nachgeschaut, ob es da Verbindungen in unser Land gibt - und nach bisherigem Kenntnisstand gibt es sie nicht."



Der Kasseler Regierungspräsident war Anfang Juni durch einen Kopfschuss getötet worden. Am Wochenende wurde der mutmaßliche Rechtsextremist Stephan E. in Untersuchungshaft genommen. Die ermittelnde Bundesanwaltschaft stuft den Mord als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein.

(Quelle: dpa)