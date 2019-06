imago images / snapshot Bild: imago images / snapshot

Mi 19.06.2019 | 15:25 | Interviews

- Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn: "Man sollte mehr Zeit einplanen"

Der letzte Schultag ist vorbei, jetzt geht es ab in die Ferien. Ausgerechnet jetzt, wo es viele Urlauber zum Flughafen Schönefeld zieht, wurde in Berlin die S-Bahnstrecke dorthin gesperrt, u.a. wegen Bauarbeiten am Bahnhof Schöneweide. Der Ersatzverkehr für die S9 und die S45 ab S-Bahnhof Baumschulenweg ist stauanfällig. Burkhard Ahlert von der S-Bahn Berlin erklärt, wo die Problem liegen.