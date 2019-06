imago/Hartenfelser Bild: imago/Hartenfelser

Mi 19.06.2019

- Forscher: "Rechte Gewalttäter fühlen sich aufgewertet"

Nach dem Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke stellt sich die Frage: War der verdächtige mutmaßliche Rechtsextremist Stephan E. ein Einzeltäter? Ob bei der Tat selbst Helfer waren, wird derzeit ermittelt. Für den Rechtsextremismusforcher Matthias Quent war der Täter zumindest kein Einzeltäter, wenn es um die Frage der Radikalisierung geht. Denn diese habe in einem Netzwerk und einer Diskurslage der rechtsradikalen Szene stattgefunden, die auch in die AfD hineinreiche, so Quent im Inforadio.

"Die AfD ist ein Legitimationsbeschaffer für rechte Gewalttäter, die sich dann aufgewertet fühlen können, die sagen können, wir vollstrrecken nur das, was bespielsweise auch die AfD sagt", so Matthias Quent. Er ist in Jena Rechtsextremismus- und Rechtsterrorismusforscher am Instititut für Demokratie und Zivilgesellschaft.



Der Diskurs verlagere sich in der rechtsradikalen Szene. Zunehmend würde der Staat als Feind gesehen. Das gehe laut dem Forscher einher mit einer Verrohung im politischen Spektrum.



Rechte Szene heute komplizierter