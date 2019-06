imago/Ralph Peters Bild: imago/Ralph Peters

- Rechtsextreme Szene in Hessen

Noch wird im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in alle Richtungen ermittelt. Aber auch der Bundesinnenminister geht nach eigenen Worten von einem rechtsextremen Motiv aus. Darauf weise die Biografie des inhaftierten 45-Jährigen hin. Er hat sich in den entsprechenden Kreisen in Nordhessen bewegt. Ist das eine rechte Hochburg, die wir bundesweit übersehen haben? Das fragt Alexander Schmidt-Hirschfelder den Leiter des Demokratiezentrums an der Universität Marburg Reiner Becker.