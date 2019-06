Jacob Milham/US Navy/dpa Bild: Jacob Milham/US Navy/dpa

Di 18.06.2019 | 09:25 | Interviews

- Atomstreit zwischen dem Iran und den USA: "Mit Appellen nicht zu lösen"

Im Atomstreit scheinen weder der Iran noch die USA nachgeben zu wollen. Auf beiden Seiten bestimmen Hardliner das Geschehen - in Washington US-Präsident Donald Trump, in Teheran Präsident Hassan Rouhani. Der Iran hat angekündigt, die Urananreicherung wieder hochfahren zu wollen. Die USA wollen 1000 zusätzliche Soldaten in die Region schicken. Knut Fleckenstein, für die SPD im Europaparlament, sagt: "Mit Appellen und gutem Willen allein, ist das Problem nicht mehr zu lösen."