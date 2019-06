Mietendeckel im Ausland: "Qualität der Wohnungen an den Preis angepasst"

Fünf Jahre lang die Mieten einfrieren: Das ist die Idee des Mietendeckels. Was wie ein Traum für gebeutelte Mieter aussieht, löst auch heftige Kritik aus. Spanien und Großbritannien haben bereits Erfahrungen. Und die sind eher schlecht: Das sagt Michael Voigtländer, Volkswirt beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Der Mietendeckel führte dort zu weniger Instandhaltungen, einer höheren Wohneigentumsquote und einem Schwarzmarkt.

In Spanien und Großbritannien waren die Erfahrungen mit einem Mietendeckel eher schlecht. "Zu den regulierten Mieten gab es eine große Nachfrage, dass man sich kaum anstrengen musste mit der Qualität der Wohnungen", sagte Michael Voigtländer, Volkswirt beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und dort für Immobilienmärkte zuständig, im Inforadio. Die Folge sei gewesen: "Man hat die Qualität der Wohnungen an den Preis angepasst."

Schwarzmarkt und mehr Verkäufe

Zudem habe sich eine Art Schwarzmarkt entwickelt: "Die Mieten waren zwar reguliert, aber die Küchen oder Einbauschränke wurden sehr teuer weiterverkauft", sagte Voigtländer. Ein dritter Effekt sei in Spanien und Großbritannien der vermehrte Verkauf von Wohnungen an Selbstnutzer gewesen. Die Wohneigentumsquote sei so drastisch gestiegen, ebenso die Überschuldung.

Das Instrument der Mietpreisbremse



Als geeigneteres Werkzeug gegen die Wohnungsproblematik sieht Voigtländer die Mietpreisbremse an. "Generell ist es der richtige Weg, zu sagen wir kappen die Mietpreissteigerung, wir stoppen sie aber nicht komplett." Der Mietspiegel sei momentan jedoch zu intransparent und oft sehr weit entfernt von der Marktmiete.

Berlins rot-rot-grüner Senat denkt über einen Mietendeckel für Berlin nach. Vorgesehen ist, dass die Mieten fünf Jahre lang nicht steigen sollen.

