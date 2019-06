imago images / Jürgen Heinrich Bild: imago images / Jürgen Heinrich

Di 18.06.2019

- Städtetag zum Mietendeckel: "Man muss jedes Instrument diskutieren"

Im Kampf gegen steigende Mieten will der Berliner Senat an diesem Dientag den Mietendeckel auf den Weg bringen. Im Wesentlichen geht es darum, die Mieten in Berlin für fünf Jahre einzufrieren - ein Vorstoß, der bundesweit für Aufsehen sorgt - und für Diskussionen. Markus Lewe, Vizepräsident vom Deutschen Städtetag, findet: Diese Idee zeige die Verzweiflung, in der sich viele Städte durch die Wohnungsnot mittlerweile befänden. Geprüft werden müsse eine solche Deckelung aber.