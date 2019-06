dpa Bild: dpa

Mo 17.06.2019 | 07:45 | Interviews

- Kassel: Neue Festnahme im Fall Lübcke

Nicht nur in Hessen, deutschlandweit war man schockiert über den Tod von Walter Lübcke. Vor zwei Wochen ist der Kasseler Regierungspräsident auf der Terrasse seines Hauses mit einem Schuss in den Kopf aus nächster Nähe getötet worden. Jetzt haben die Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Seit Sonntag sitzt er unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Carsten Gohlke vom Hessischen Rundfunk fasst zusammen, was man bisher über den Verdächtigen weiß.