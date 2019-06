dpa Bild: dpa

Mo 17.06.2019 | 07:05 | Interviews

- Genossenschaften: "Mietendeckel gräbt uns das Wasser ab"

Der Berliner Senat will am Dienstag Eckpunkte zu einem Mietendeckel verabschieden. Frank Schrecker ist Vorstandsvorsitzender der Berolina eG und Sprecher der Wohnungsbau-Genossenschaften Berlin, die insgesamt rund 90.000 Wohnungen in Berlin haben. Er erklärte im Inforadio, nach ersten Berechnungen würden die Genossenschaften in den ersten fünf Jahren des Mietendeckels 100 bis 150 Millionen Euro an Einnahmen verlieren.