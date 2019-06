- Schmidt: "Mietendeckel ist ein ganz großes Signal"

Berlin will die Mieten in der Stadt einfrieren: Die Diskussion um den Mietendeckel läuft bereits auf Hochtouren. Florian Schmidt (Grüne) ist Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, einem Bezirk, der besonders von Mietsteigerungen betroffen ist. Schmidt begrüßte den Mietendeckel im Inforadio, erklärte aber auch, es seien noch einige Fragen offen.

Der Senat werde am Dienstag beschließen, dass der Mietendeckel kommen soll, so Schmidt - und dann werde ein Gesetz erarbeitet. Der Baustadtrat widersprach Frank Decker, Sprecher der Genossenschaften, der im Inforadio gesagt hatte, der Mietendeckel treffe die Falschen. "Das glaube ich nicht", so Schmidt. "Es gibt die sogenannte Härtefallregelung: Wenn Eigentümer oder Vermieter nachweisen können, dass sie wirklich in Schwierigkeiten kommen, dann werden auch moderate Mieterhöhungen möglich sein."

Der Mietendeckel sei erst mal ein "ganz großes Signal", so der Grünen-Politiker. "Und die Details, also das heißt, dass niemand unter die Räder gerät, der solide und solidarisch die Häuser bewirtschaftet - das muss garantiert werden. Und das ist noch ein kleines bisschen Arbeit." Er bitte um ein wenig Geduld und warnte vor Panikmache. "Panik darf aber entstehen bei denen […], die die Mieten immer ans Maximum ziehen. Diese Eigentümer, diese großen Unternehmen wird es treffen."