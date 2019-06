imago images / Rainer Weisflog Bild: imago images / Rainer Weisflog

- Neue Medizin-Fakultät in Cottbus ab 2023

Medizin studieren - demnächst auch in Cottbus. Im Rahmen der Strukturförderung will Brandenburg Mediziner in die Lausitz holen - mit der Gründung einer entsprechenden Hochschulausbildung. Auch Sachsen verspricht sich viel davon, deshalb waren am Montag die Ministerpräsidenten Woidke und Kretschmer in Cottbus und haben darüber gesprochen, das Vorhaben voranzubringen. Landespolitik-Reporter Dominik Lenz erklärt, wie genau die Ausbidung von Medizinerinnen und Medizinern aussehen soll.