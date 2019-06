- Politologin: "Brauchen neue Parteienkonzepte"

Am frühen Montagmorgen kam die Meldung: Die GroKo ist sich mal wieder bei einem Thema einig. Die Sprecher von CDU/CSU und SPD verkündeten, man habe sich auf eine Reform der Grundsteuer verständigt - die Details sind noch offen. Brigitte Geißel ist Demokratieforscherin an der Universität Greifswald machte im Inforadio deutlich, dass diese Einigkeit der Bundesregierung wohl nicht viel nützen wird.

"Heute Morgen sind wir alle beruhigt aufgestanden und haben gesagt: Die Koalition geht weiter und ein paar Probleme haben sie gelöst", so Geißel. Es sei ganz klar, dass die Regierungsparteien kein Interesse an Neuwahlen hätten - sie müssten sich erst mal intern organisieren und ihre Personalfragen klären. "Ob es funktioniert, dass sie so Wähler zurückgewinnen? Das glaube ich nicht", so die Politikwissenschaftlerin. "Wir sehen ja: Höhenflug bei den Grünen im Westen, die AfD ist im Osten im Aufsteigen." Das sei aber alles nicht von langer Dauer, erklärte Geißel. "Die Wähler wechseln hin und her, es gibt keine Parteienbindung mehr."

Den Regierungsparteien gehe es jetzt darum, vorzeitige Neuwahlen zu verhindern. "Das wäre ja Selbstmord für alle Parteien - das ist denen ja auch klar", so Geißel. Insgesamt müsse man bedenken, dass das Konzept der Parteiendemokratie - "also diese Vorstellung, dass Parteien Sprachrohr der gesellschaftlichen Gruppen sind" – im letzten und vorletzten Jahrhundert entstanden ist. "Das funktioniert nicht mehr", so die Demokratie-Forscherin. "Gesellschaften haben sich verändert, diese Großgruppen gibt es nicht mehr." Das sei ein altes Modell, ein Auslaufmodell.

Die Zukunft sieht Geißel so: "Erst mal wieder immer mehr und neue Parteien geben. Die Parteien werden sich spalten, sie werden wachsen und sterben. Wir werden eine ganz andere Parteienlandschaft sehen - das zeichnet sich ja auch schon ab." Sie spreche sich für neue Modelle und Kombinationen aus - wie direktdemokratische oder bürgerorientierte Konzepte. Es werde weiterhin Wahlen, Parteien und Parlamente geben, so Geißel: "Aber daneben mehr Volksentscheide, mehr Bürgerversammlung oder sogar ein 'Nebenparlament' aus zufällig ausgewählten Bürgern, das beratend tätig ist."