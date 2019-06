imago images/ Rainer Weisflog Bild: imago images/ Rainer Weisflog

Sa 15.06.2019 | 07:24 | Interviews

- Tag der Bundeswehr: "Ausbildungsbetrieb der viel bietet"

Zum fünften "Tag der Bundeswehr" werden am Samstag in ganz Deutschland tausende Besucher erwartet. An 14 Standorten bietet die Truppe Live-Vorführungen, militärisches Großgerät zum Anfassen und Diskussionen. Der Wehrbeauftrage der Bundesregierung, Hans-Peter Bartels (SPD), fordert im Inforadio-Gespräch, die Bundeswehr schneller als geplant auszurüsten. Sie stehe in Konkurrenz mit privaten Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt.