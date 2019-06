- Steffi Graf wird 50: "Sie wird einzigartig bleiben"

Sieben Mal hat sie in Wimbledon triumphiert, 107 Turniersiege gefeiert, 22 Grand-Slam-Titel geholt. Am Freitag wird eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt 50 Jahre alt - Steffi Graf. Über ihren Werdegang sprechen wir mit einem Weggefährten: dem Ex-Tennisprofi und Sportjournalisten Hans-Jürgen Pohmann.

Zum 50. Geburtstag von Tennis-Legende Steffi Graf blickt das rbb Fernsehen in der Nacht von Freitag auf Samstag insbesondere auf die "frühen" Tennisjahre der Brühlerin zurück, die in den 80er Jahren auch auf einer Tennisanlage an der Berliner Hundekehle begannen - beim LTTC Rot Weiß. Los geht es um 0:15 Uhr.