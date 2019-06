imago images/ M. Popow Bild: imago images/ M. Popow

Groko-Klausurtagung: "Müssen zeigen, dass wir handlungsfähig sind"

Die Spitzen von Union und SPD treffen setzen am Freitag ihre Klausurtagung in Berlin fort. Dabei auf der Tagesordnung: die Lage der Wirtschaft, der Mobilfunkausbau und die Pflege. Eva Högl, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, räumt im Inforadio-Gespräch ein, dass das Treffen von Spekulationen über die Zukunft überlagert werde. Um so mehr gelte es zu zeigen, dass man Themen nach und nach abarbeite.