Do 13.06.2019 | 06:25 | Interviews

- Die Bahn und Unwetter: "Das wichtigste ist die Sicherheit der Fahrgäste"

Am Mittwochabend hat es in der Region wieder geblitzt, gedonnert und geregnet - so stark, dass die Feuerwehr in Berlin erneut den Ausnahmezustand ausrufen musste. Am Hauptbahnhof ging zeitweise gar nichts mehr, alle Fernzüge mussten wegen des Unwetters stehen bleiben. Auch bei der S-Bahn gab es Probleme. Antje Wittich ist die Sprecherin der Deutschen Bahn in Berlin - sie erklärt die getroffenen Maßnahmen.