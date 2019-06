- Geschlechtsbestimmung von Küken soll 2020 kommen

Brutbetriebe dürfen männliche Küken vorübergehend weiter kurz nach dem Schlüpfen töten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag entschieden. Ab 2020 sollen Brutbetriebe jedoch das Geschlecht der Tiere vorab bestimmen, sagte Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Hermann Onko Aeikens.



Mittlerweile gibt es bereits technische Möglichkeiten, das Geschlecht des Tieres vor dem Brüten zu erkennen. Derart "sortierte" Eier seien auch in Deutschland bereits im Verkauf. Doch dies sei mit Mehrkosten verbunden - 1,7 Cent mehr pro Ei. Die Verbraucher hätten allerdings bisher positiv auf die Preiserhöhung für das Tierwohl reagiert, so Aeikens. "Uns wird berichtet, die Anfrage ist größer als das Angebot."

Ende des Jahres rechne er damit, dass es deutschlandweit ein Angebot an Freilandeiern ohne Kükentöten im Handel geben wird. 2020 wird die Technologie auch den Brütereien zur Verfügung gestellt werden.



Es wird jedoch nicht ohne eine Übergangsfrist gehen, so Aeiken, denn auch die Brütereien müssen wirtschaftlich arbeiten können. Ebenso seien Alternativen denkbar - beispielsweise die Aufzucht der männlichen Küken oder eine Mehrfachnutzung der Tiere als Lege- und Masthühner.