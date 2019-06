- Dorgerloh: "Bei Humboldt hat auch nicht alles geklappt"

Der Termin stand schon länger auf der Kippe, nun ist es offiziell - die Eröffnung des Humboldt-Forums ist für 2019 abgesagt worden. Dabei war die Eröffnung extra für den 250. Geburtstag einer der Namensgeber, Alexander von Humboldt, geplant. Hartmut Dorgerloh ist Generalintendant des Hauses und gibt sich gelassen. Einen neuen Eröffnungstermin gäbe es noch nicht.





Es gäbe Verzögerungen in diesem Jahr, die ließen sich nicht mehr aufholen, so Dorgerloh. Aber die gute Nachricht sei: Wenn diese Hürden beseitigt seien, dann stehe alles für die Besucherinnen und Besucher sowie die Exponate bereit. "Ohne das fertige Gebäude können wir keine guten Inhalte präsentieren", sagte der Generalintendant.



Dass es Verzögerungen wegen des Baus gäbe, sei bei der Komplexität des Humboldt-Forums normal, sagte Dorgerloh. Da Forum hätte mit rund 100.000 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche beinahe die Größe einer Kleinstadt, der Bau sei sehr ehrgeizig. Es handele sich aber nicht um Fehlplanungen oder strukturelle Versäumnisse.



Zudem sei die Baukonjunktur ein Problem, so der Generalintendant, denn der Bedarf nach Handwerkern sei derzeit im gesamten Bundesgebiet enorm. Vor acht Jahren habe man dies kaum einplanen können. Es tue dem aber Forum keinen Abbruch, wenn es etwas später fertig würde. Einen neuen Termin für die Eröffnung nannte Dorgerloh jedoch nicht.