dpa Bild: dpa

Mi 12.06.2019 | 06:25 | Interviews

- Gewitterbilanz in Potsdam: "Das hat alle Kräfte gefordert"

In Berlin und Brandenburg hat es am Abend und in der Nacht gedonnert, geblitzt – und vor allem hat es geregnet. Besonders stark betroffen war Potsdam. Dort musste die Feuerwehr zu etlichen Einsätzen ausrücken. Ralf Krawinkel ist der Leiter der Feuwehr Potsdam - und er erzählt im Inforadio-Gespräch, dass für ihn und seine Kollegen an Schlaf nicht zu denken war.