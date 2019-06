- Brandenburg: Senftleben schließt Koalition mit der AfD aus

Am 1. September wählt Brandenburg ein neues Parlament. Der BrandenburgTrend von Dienstag zeigt: Im Moment würde bei der Wahl die AfD die stärkste Kraft werden. Ingo Senftleben, Vorsitzender der CDU Brandenburg, bezeichnet im Inforadio-Gespräch den Zuwachs für die AfD als Ausdruck des Protests gegen die Landes- und die Bundespolitik.



Im BrandenburgTrend vom rbb liegt die AfD rund drei Monate vor der Landtagswahl erstmals vor den anderen Parteien. Wenn bereits am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die Partei auf 21 Prozent. Das hat die Meinungsumfrage von infratest dimap im Auftrag von Brandenburg Aktuell und Antenne Brandenburg ergeben. Das ist ein Plus von 2 Prozentpunkten.



Den größten Zuwachs verzeichnen bei der Erhebung die Bündnisgrünen. Sie steigerten sich um fünf Punkte auf jetzt 17 Prozent und liegen damit gleichauf mit der CDU.



Die SPD käme auf 18 Prozent und der Koalitionspartner Linke auf 14 Prozent. Die FDP könnte mit fünf Prozent wieder in den Landtag einziehen.