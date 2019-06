Vor 90 Jahren wurde Anne Frank geboren - am Mittwoch soll deshalb ein Zeichen gegen Antisemitismus und für Demokratie gesetzt werden. Das Interesse für die jüdische Tagebuch-Autorin ist ungebrochen, vor allem bei jungen Leuten. Veronika Nahm leitet den Bereich Ausstellung und Pädagogik im Anne-Frank-Zentrum Berlin. Inforadio-Reporterin Marianne Mielke spricht mit ihr über das, was man von Anne Frank lernen kann und was sie wohl heute tun würde.