- Lompscher: Härten beim Mietendeckel vermeiden

Die Pläne für einen Mietendeckel in Berlin lassen die Aktienkurse von Immobilienkonzernen absacken. Möglicher Grund: Kommende Woche will der Berliner Senat den sogenannten Mietendeckel beraten und auch beschließen. Der Eigentümerverband "Haus & Grund" ruft nun dazu auf, die Mieten zu erhöhen. Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher hält von der Aktion wenig - ist aber weiter für Gespräche bereit.

Es gäbe viele Vermieter, die sich im gesetzlichen Rahmen bewegten. Aber eine solche Art von "Windhunderennen" des Eigentümervereins gegen die Berliner Wohnungspolitik, der verkenne, welche Rolle wer im Politgefüge spiele, so Lompscher.



Differenzierter Blick auf Mieter

Vermieter wüssten in der Regel, was sie dürften, sagte die Linken-Politikerin - und auch hier sei es wichtig, zu unterscheiden. Es gäbe in Berlin durchaus Vermieter, die an die äußerste Grenze gingen, obwohl Einkommen und Mieten immer weiter auseinanderdriften: "Wir müssen gegen diese Mietsteigerungen wirksam etwas unternehmen", so Lompscher. So gäbe aus Sicht der Politik enorme Mietsteigerungen bei privaten Vermietern.



Härtefälle sollen vermieden werden

Der Gesetzentwurf wird auch voraussichtlich im September in eine Verbändeanhörung eingebracht. Lompscher sei auch davor bereit, mit den betroffenen Parteien zu sprechen. "Das, was wir in dem Gesetz vorhaben, wird sehr angemessen berücksichtigen, dass Wohnungen auch künftig noch wirtschaftlich vermietet werden können." Es mache eben einen großen Unterschied, so die Bausenatorin, ob zu angemessenen oder erhöhten Preisen vermietet würde. Neuvermietungen und Sanierungen seien aber für viele Menschen so kostenintensiv, dass sie nicht mehr tragbar seien.



In Fällen, wo den Vermietern Härten entstehen - beispielsweise durch Unwirtschaftlichkeit - da wird es auch entsprechende Passagen im Gesetz geben, so Lompscher.



Der Gesetzentwurf wird aller Voraussicht beklagt werden. Berlin sei mit dieser Möglichkeit ein Pionier und müsse hier sehr sorgfältig am Gesetz arbeiten.