dpa/ Bernd Settnik Bild: dpa/ Bernd Settnik

Di 11.06.2019 | 16:05 | Interviews

- Abstimmungsmarathon im Brandenburger Landtag hat begonnen

In dieser Woche gibt es die letzten Landtagssitzungen in Potsdam vor der Brandenburgwahl am 1. September. Außerdem müssen die Abgeordneten noch vor den Sommerferien gut 20 Gesetze beschließen, viele Themen erfordern noch Gesprächsbedarf. Aus Potsdam meldet sich unser rbb-Reporter Torsten Sydow über die Sitzung im Landtag.