- Lobbyverband Haus & Grund: Mietendeckel verzerrt Mietspiegel

Am 18. Juni soll der Mietendeckel für Berlin beschlossen werden, Anfang nächsten Jahres könnte er in Kraft treten. Damit sollen die Mieten für etwa 1,5 Millionen Berliner Wohnungen eingefroren werden. Haus & Grund, der Lobbyverband der privaten Grund- und Immobilienbesitzer ruft nun seine Mitglieder zu Mieterhöhungen auf. Carsten Brückner, Vorstandsvorsitzender von Haus & Grund Berlin, sieht die Aktion im Rahmen des gesetzlich Zulässigen.

"Erhöhen Sie bis zum 17. Juni die Miete!" Ein Countdown auf der Webseite von Haus und Grund Berlin zählt die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden, die den Vermietern noch bleiben. Der Countdown weise darauf hin, dass es in Kürze eine "sehr grundlegende Entscheidung der Politik über das Schicksal des privaten Immobilieneigentums in der Stadt geben wird", so Brückner.



Nettokaltmieten für den Erhalt der Mietobjekte

Die Linkspartei hat den Verband dafür kritisiert, auch die SPD stimmte darin ein. Brückner sagte, man müsse hier "darauf hinweisen, dass die, die diesen Aufruf kritisieren, keine Ahnung haben, was im Bürgerlichen Gesetzbuch drinsteht." Sollte es zu einer Mieterhöhung im laufenden Mietverhältnis kommen, dann sei dabei nur maximal die ortsübliche Vergleichsmiete zu erzielen, so Brückner. Das, was ohnehin zulässig sei, wird also dann eingefordert: "Das hat nichts mit Mietpreistreiberei zu tun, sondern ist einfach nur die Ausnutzung der bereits gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten." Die Nettokaltmiete der Vermieter sei eine "Investitionsvorgabe für Handwerker, die wir beauftragen, um die Mietsache in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten", so Brückner. Fehle dieses Geld, würden die Mietobjekte auch in zunehmend schlechterem Zustand sein. Eigentümer würden in einen Topf geworden - es gäbe keine Unterscheidung zwischen sehr großen Vermietern und den privaten Einzelvermietern, sagte der Vorstandsvorsitzende.



Verband setzt weiter auf Dialog

Der Mietspiegel lebe davon, dass er Mietentwicklungen der vergangenen vier Jahre abbilde. Würde aber die Möglichkeit der Mieterhöhung verboten, dann würde sich auch der Mietspiegel nicht weiterentwickeln können. Der jüngste Mietspiegel für das Jahr 2019 wurde vom Lobbyverband als qualifiziert anerkannt, so Brückner. "Wir sind der Berliner Politik sehr weit entgegengekommen, auch bei der Erarbeitung des Berliner Mietspiegels." Es sei deshalb nicht nachvollziehbar, warum die Stadtentwicklungssenatorin drei Wochen später auf die Idee komme, den Mietspiegel mit dem Mietendeckel für fünf Jahre außer Kraft zu setzen.



Brückner setzt weiter auf Dialog - die Konfrontation solle nicht ausufern, betonte der Vorstandsvorsitzende.