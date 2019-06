- Vor 25 Jahren: Streichung des homophoben Paragrafen 175

In mindestens zehn Ländern drohen Homosexuellen Strafen wie Stockhiebe und in vielen Staaten, vor allem in Asien und Afrika, stehen lange Gefängnisstrafen auf Homosexualität. Die Todesstrafe für Homosexuelle findet heute in folgenden Ländern noch Anwendung: Iran, Sudan, Jemen, Mauretanien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

(Quellen: WDR, Deutschlandfunk, Deutsche Welle)